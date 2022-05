Defensa y Justicia se niega a jugar contra Boca el martes

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Desde la dirigencia del Halcón de Varela advirtieron que estan pensando en no presentarse, ya que vienen de una seguidilla de partidos importante. Quieren llevar el cruce al miércoles.

En la noche del sábado quedaron definidos los ocho clubes que disputarán los cuartos de final de la Copa de la Liga. Pero no han pasado ni siquiera 24 horas de la definición que ya hay problemas por los días de partidos. Defensa y Justicia se medirá contra Boca el martes 10, a las 21:30, en La Bombonera. Pero al conocerse el día y horario del partido, el Halcón puso el grito en el cielo.

Desde la dirigencia de Defensa aseguran que no la decisión de jugar mañana martes contra el Xeneize los perjudica, debido a que vienen teniendo una seguidilla de partidos muy desgastantes. El descontento es tal que hasta advirtieron que no se presentarían de ser necesario. Además piden en AFA que el cotejo se pase al miércoles 11.

Para este pedido especial enviaron una nota formal explicando sus argumentos. Los dirigentes del Halcón respaldan el pedido de modificar el partido (que como está dispuesto ahora cumple con lo justo las 48 horas de descanso) con un detalle en el reglamento del torneo al que deben atenerse todos los equipos. En el artículo once, dedicado al calendario de la competencia, establece el miércoles 11 como el día determinado para disputar los cuartos de final.

Inicialmente, la idea de la Liga Profesional era jugar dos partidos el martes 10 y dos el miércoles 11, pero Defensa y Justicia puso el grito en el cielo tras clasificarse ayer por la tarde, porque en el borrador figuraba su visita a Boca el martes a la noche: a poquito más de 48 horas del final del partido ante Patronato.

En diálogo con TyC Sports, Diego Lemma, presidente del Halcón, expresó que: "Acá se aprobó por reglamento jugar el miércoles 11, no el 10. Me parece que compete que se tome parte de lo que han votado los 28 presidentes, que es jugar a partir del 11 y no antes. El descanso es necesario y se tiene que tener en cuenta, no es lo mismo un día menos que un día más".