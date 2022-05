Elon Musk asegura que recibió amenazas desde Rusia y apuntó a Dmitry Rogozin

El nuevo dueño de Twitter ha advertido en la plataforma: "Si muero en circunstancias misteriosas, sepan que fue un placer conocerlos". Durante la noche Elon Musk helaba la sangre a sus 91,5 millones de seguidores con un tuit como siempre, enigmático, pero, esta vez, también angustioso.

.@Rogozin sent this to Russian media pic.twitter.com/eMI08NnSby