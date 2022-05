https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Operaron a Gastón González

¡Fuerza "Picotón"!: el ex Unión ya sueña con volver

La intervención quirúrgica del Dr. Batista, médico de Boca, fue un éxito. Ya está el profesional de Orlando City a su lado. "Por 15 días no puede apoyar", explicaron.

Por Dario Pignata SEGUIR Gastón González podría montar su propio "Último Primer Día". Es que este lunes 9 de mayo fue clave para su sueño de volver a las canchas lo más rápido posible. Durante una hora, el Dr. Jorge Batista lo intervino de ese ligamento roto contra San Lorenzo de Almagro en el 15 de Abril con su querida camiseta de Unión.

"Ahora nos quedamos acá, en Buenos Aires. Batista le explicó cada etapa que se le viene. Ahora, por ejemplo, no podrá pisar por 15 días. Además del Dr. Batista (Boca) y el Grupo Calvo (Unión), ya está a su lado el fisioterapeuta que llegó desde Estados Unidos y que trabaja en el staff médico de Orlando City.

"Arrancará, en enero, la pretemporada 2023 con todo, no tengan dudas", aseguraron a El Litoral.

