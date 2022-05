Así será el nuevo esquema de la UEFA Champions League a partir de 2024

La UEFA Champions League es una de las competencias de fútbol más exigentes y seguidas del mundo. Actualmente, Real Madrid y Liverpool se preparan para disputar la final de la presente edición el sábado 28 de mayo en Francia.

Pero en los últimos minutos, la UEFA informó los cambios que sufrirá la competencia a partir de la temporada 2024/2025. No sólo habrá menos partidos para jugar, sino que se cambiará la manera en la que los equipos clasifican a la competencia. El Comité Ejecutivo de la UEFA terminó por confirmar las modificaciones que se venían evaluando y el informe fue publicado en los distintos canales de la institución.

Las principales modificaciones se refieren a la reducción de 10 a 8 partidos en la fase liga de la UEFA Champions League y al cambio de criterios para la asignación de dos de las cuatro plazas adicionales en la UEFA Champions League, eliminando el acceso basado en el coeficiente de los clubes. Los ocho partidos de la UEFA Champions League se jugarán en las diez semanas europeas previstas por la decisión tomada en abril de 2021.

