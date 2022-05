Detuvieron a Alberto Ferriols, el ex de Beatriz Salomón

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 12.05.2022 - Última actualización - 17:56

El médico deberá declarar ante la Fiscalía de la Ciudad luego de los allanamientos en donde la policía incautó siete armas de fuego, dos picanas y esposas.

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires allanó la casa y el consultorio del cirujano Alberto Ferriols, el exmarido de Beatriz Salomón, esta mañana. Ocurrió luego de que una de sus hijas lo acusara de amenazarla y prohibirle el contacto con sus tíos maternos. Los efectivos policiales incautaron siete armas de fuego, dos picanas y esposas. Se estaría buscando un arma más.

Tras el pedido del Fiscal Claudio Silvestri, Ferriols fue detenido. Sus permisos para usar las armas están vencidos. Según información que brindó Pablo Layús, su condena podría ser entre 6 meses y 4 años, todo agravado por violencia de género. En las próximas horas, Ferriols deberá declarar ante la Fiscalía de la Ciudad - Unidad Fiscal de 1° Instancia CAyT.

La denuncia de Bettina a Alberto Ferriols

En LAM (América) se conoció un audio de enero de 2021 donde Bettina, la hija menor de Alberto Ferriols y Beatriz Salomón, cuenta que en los últimos años no estuvo nada bien. “No aguanto más, me da miedo lo que pueda suceder después de que mi padre se entere de que puse un abogado. (...) Ya me hicieron cosas para que no hable”, expresó. César Carozza, su letrado, aseguró que la joven ya declaró tres veces y no sería necesario que lo hiciese nuevamente.

Sobre el último episodio, precisaron que Bettina denunció a su padre porque se presentó en la casa que comparte con su hermana. Ingresó a su dormitorio sin permiso y dijo que se iba a quedar a vivir ahí y que el perro debía irse del hogar. “No tuvo más remedio que tomar a su mascota, algunas pertenencias e ir a la casa de sus tíos, Daniel Salomón y Viviana”, aseguraron en el programa.

Entre las acusaciones que le hace a su padre, Ángel de Brito enumeró: “El episodio del perro, amenazas, el terror que le tienen a su papá, la venta de un auto y de ropa de Beatriz, y la prohibición de contacto con sus tíos”.

Entre la denuncia de Bettina y la detención, Ferriols emitió un insólito comunicado. “Por respeto a la voluntad de su madre, no han traspasado la esfera privada ciertos detalles de índole personal que ella estimaba afectarían a su hija en su imagen, es así que consideramos, junto con su hermana, que la exposición pública de la que está siendo objeto, puede derivar en una crisis que no está preparada para manejar”, decía el mensaje que publicó en su Instagram.