Elon Musk suspende por el momento la compra de Twitter

Lo que hace sólo unas semanas revolucionó el mundo y parecía que ya era un hecho, ha sufrido un repentino freno. Elon Musk declaró a través de su cuenta oficial en Twitter que la compra de dicha red social se encuentra paralizada.

El motivo que desencadena esta decisión es la ausencia de información precisa sobre la cantidad de usuarios falsos presentes en la plataforma. “El acuerdo de Twitter fue suspendido temporalmente a la espera de detalles que respalden el cálculo de que las cuentas falsas/spam representan menos del 5 % de los usuarios”, explicó en un tweet.

