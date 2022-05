El Mundial femenino de fútbol tiene día y sede confirmada para el sorteo

La FIFA anunció que la sede del sorteo y la ceremonia y el partido inaugural de la Copa Mundial Femenina 2023 será Auckland/Tamaki Makaurau, Nueva Zelanda. El sorteo se realizará el sábado 22 de octubre.

Mientras todavía deben jugarse los clasificatorios en todo el mundo, Fatma Samoura, secretaria general de la FIFA, y Grant Robertson, viceprimer ministro de Nueva Zelanda, dieron a conocer que el sábado 22 de octubre, en Auckland/Tamaki Makaurau, se realizará el sorteo de los grupos. El partido inaugural, en el que participará la selección neozelandesa- se llevará a cabo el 20 de julio de 2023.





La ceremonia, que tendrá lugar en el palacio de congresos Aotea Centre, desvelará los enfrentamientos de las 32 selecciones participantes de la novena edición de la Copa Mundial Femenina de la FIFA, que organizarán de forma conjunta Australia y Nueva Zelanda dentro de poco más de un año.

