Viernes 13.05.2022 - Última actualización - 14:26

14:10

Leonardo Burián aseguró que se quedará en Colón a respetar su contrato

El arquero del Sabalero aseguró que seguirá vistiendo la camiseta rojinegra hasta fin de año y no hará uso de la cláusula de salida que tiene en julio. "Jamás dije que me quería ir", expresó.

Crédito: Manuel Fabatia



Crédito: Manuel Fabatia

La fase regular de la Copa de la Liga finalizó y Colón estuvo lleno de oportunidades de clasificar a los cuartos de final, pero careció de efectividad, buena defensa y juego por lo que terminó quedado fuera. Con el torneo local terminado para el Sabalero, el equipo de Julio César Falcioni se enfocará de lleno en la Copa Libertadores. Todavía quedan dos fechas por el Grupo G, donde Colón enfrentará a Olimpia en Santa Fe y cerrará la fase de grupos en Uruguay ante Peñarol. Pero con la cercanía de mitad de año, los hinchas comienzan a inquietarse debiado a la culminación de algunos contratos (como en el caso de Bernardi, Lertora y Aliendro) o las posibles salidas que se pueden dar. En este último punto entró Leonardo Burian, quien tiene una clásula especial para armar sus valijas y salir de Colón en julio. Pero fue el mismo arquero quien puso punto final a los rumores de partida. "Yo en ningún momento manifesté que me quería ir", expresó el urugauyo. "Molesta porque son cosas que yo no digo y el hincha lo puede tomar de mala manera. "Yo jamás salí a decir nada, va a salir de mi boca", agregó Burian en diálogo con radio Sol 91.5. De esta manera, el capitán del Sabalero dejó en claro que hasta diciembre seguirá vistiendo la camiseta rojinegra. Por otro lado, el arquero analizó la participación de Colón en la Copa de la Liga y cómo influyeron los partidos por Copa Libertadores. "Fue un torneo muy regular de parte nuestro. Cuando se pone la pilcha de Libertadores es otro, nos da un plus. A veces toca elegir. El fútbol son momentos. Tuvimos muchos partidos que podíamos haberlo ganado y terminamos empatando", comentó. Leonardo Burian también habló sobre uno de los próximos rivales de Colón, Peñarol de Montevideo, con quien deberán cerrar la fase de gruos en el estadio Campeón del Siglo el miércoles 25 a las 21. "Lo ví bastante bien a Peñarol, hizo un partido con nosotros bastante bueno. La Libertadores tiene eso, te equivocas y es gol", sostuvo el arquero.

