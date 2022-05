Migraciones prohibió el ingreso a la Argentina de la diputada chavista María Iris Varela

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Integra un listado de vetados en aplicación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) en 2019.

La Dirección Nacional de Migraciones de Argentina rechazó el jueves en ingreso al país de la diputada chavista María Iris Varela Rangel, quien llegó procedente de Brasil.

Una fuente del Ministerio del Interior argentino explicó que la parlamentaria arribó en la madrugada y debió permanecer en la estación aérea varias horas hasta poder embarcar en otro vuelo para salir del país rumbo a Uruguay.

La dirigente del Partido Socialista Unificado de Venezuela (PSUV) y exministra del Servicio Penitenciario fue incorporada a un listado de vetados en aplicación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) en 2019. Además, en 2017 fue sancionada por Estados Unidos y Canadá.

El 23 de febrero de 2019, Varela fue vista junto a paramilitares armados chavistas liderando los ataques contra los ciudadanos que intentaban ingresar la ayuda humanitaria en la frontera con Colombia.

El motivo de la visita

Una delegación de diputados de la Asamblea Nacional chavista se encuentra en una gira por los países que integran el Parlamento del Mercosur (Parlasur), con el objetivo de que sean reconocidos nuevamente como parlamentarios, y reintegren a Venezuela en el bloque.

Iris Varela destaca entre los miembros de la comisión. Sin embargo, en 2019, Varela fue sancionada por países del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) y tiene prohibición de entrada a Argentina, Bahamas, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Uruguay.

José Gregorio Correa, Saúl Ortega e Imad Saab Saab también son parte de la comitiva que ya se reunió en Paraguay con la directiva del Senado, liderada por el oficialista Óscar Salomón, y que el pasado 10 de mayo aterrizó en Brasil.

“Los parlamentarios representan a los ciudadanos no al gobierno. El problema que los gobiernos se encuentren molestos por distintas circunstancias no puede afectar el bienestar y beneficios que necesitan los pueblos, en representación de sus diputados”, indicó Correa

Brasil es el país con más integrantes en el Parlasur, pues tienen 63 parlamentarios.

La delegación ha manifestado su esperanza de que el país regrese a las filas del Parlamento del Mercosur tras los acercamientos existentes entre Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay.

En diciembre de 2016 Venezuela fue suspendida como miembro del Mercado Común del Sur (Mercosur), y en agosto de 2017 se ejecutó la suspensión indefinida de sus derechos y obligaciones en el bloque.

No obstante, Silvio Ovelar, senador paraguayo, declaró que es un “disparate” que algún país apoye a Venezuela para retornar al Parlasur. “Para mí es un disparate. Venezuela no forma parte del sur de la región y que nos chantajeen con que ingrese o no me parece una estrategia”.