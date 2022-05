Ani Prono presenta su primer EP: "Aire de libertad"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Se trata del primer registro discográfico de la artista santafesina, compuesto por seis temas de autoría propia y grabado en el transcurso de enero de 2021 con la producción de Juane Voutat. Participaron como invitados los músicos de Interfaces: Tobías Merino e Iván Achkar.

“Aire de libertad” es el primer registro discográfico en formato EP de la artista santafesina Ani Prono, grabado en el transcurso de enero de 2021 con la producción de Juane Voutat. Participaron como invitados los músicos de Interfaces: Tobías Merino e Iván Achkar.

“Aire de libertad” está compuesto por seis temas de autoría propia de Ani Prono: “Tan cerca del sol”, “Sigo acá”, “Hoy crecer”, “La luna y vos”, “Aire de libertad” y “So-Hum”.

Ani Prono expresó que “este álbum representa mi comienzo oficial como artista, un gran paso para darme a conocer y dejar de lado el qué dirá la gente y hacer realmente lo que amo. Se trata de un disco en donde se ve reflejado una esencia pacífica, tratar justamente de hacer lo que uno quiere, sentirse libre, disfrutar de las cosas simples, como la naturaleza, cosas cotidianas y que siempre tenemos alrededor pero que nunca le prestamos atención, o no de la forma en la que estaría bueno hacerlo. Me gusta que la gente pueda emocionarse, irse por unos minutos, viajar en su propio mundo, cada vez que escuchan mis canciones. ‘Aire de Libertad’ implica un crecimiento, sin dudas. Y no en cuanto a la edad, sino más bien un crecimiento espiritual, dejar de lado los miedos, las inseguridades, poder adentrarse en lo que hace bien”.

Sentimientos

Ani Prono es una artista musical santafesina de 24 años que, en marzo de 2022, publicó su primer disco en formato EP llamado “Alas de libertad”. Comenzó a cantar, tocar la guitarra, y componer a los 17 años, debido a una situación personal que la llevó a aferrarse a la música.

Sus primeros pasos fueron covers de “rock melódico”, influenciado por sus artistas favoritos de ese momento: Coldplay, Oasis y Andrés Calamaro. Empezó haciendo covers de rock melódico, en esa época me gustaba mucho Coldplay, Oasis y Andrés Calamaro principalmente, entre otros. Según Ani, a partir de allí “me di cuenta que podía canalizar todos mis sentimientos en letras y melodías, así que fui haciendo mi primer tema, el cual lo llevé a producir a una discográfica de Buenos Aires. El resultado fue muy pop, y me volqué a investigar otros estilos. Me puse a investigar otros artistas y me encontré con Ed Maverick, Bon Iver, Elliot Smith, Hollos Coves, Arctic Monkeys, Los Besos, Babasónicos, los cuales me hicieron dar cuenta que me gusta crear y componer dentro del género Indie”.

Actualmente, a la par de presentar su primer disco, está dando forma a su primera banda: Veo Elefantes Rosas.

