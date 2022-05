https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Domingo 15.05.2022

Los primeros estudios realizados en Mendoza a los restos, encontrados hace un mes, arrojaron datos escalofriantes.

Desaparecido desde 2004 Investigan si un cráneo hallado con un disparo en San Juan es del ingeniero Raúl Tellechea

Autoridades sanjuaninas investigan si el cráneo hallado hace un mes en el Dique de Ullum pertenece al ingeniero Raúl Tellechea, desaparecido en el año 2004.

El gabinete antropológico forense de Mendoza es quien está a cargo de las pericias al cráneo y confirmaron que el mismo presenta una orificio de bala en la zona occipital, esto es en la nunca, y coincide con las características de un homicidio a quemarropa. El cráneo también presenta lesiones en el tabique nasal y en la frente, todas habrían sido producidas antes de la muerte.

Ahora, falta la prueba fundamental, el análisis genético que está a punto de comenzar y podría tardar otro mes mas en arrojar resultados. Es por esto último que la familia Tellechea pidió prudencia con el tema. Sin embargo, hay varias coincidencias que indicarían que los restos óseos pertenecen al ingeniero desaparecido, cuya familia sostiene que fue secuestrado y asesinado.

Uno de los indicios es el lugar donde fue hallado el cráneo: Bahía de las Tablas. Mauricio Tellechea declaró durante la investigación que Sebastián Cortez Páez, uno de los arrepentidos, le confesó que su padre había estado secuestrado en un departamento del barrio San Martín, en Capital, que ahí fue donde murió y le dijo dónde lo habían enterrado. El lugar es entre los complejos Palmar del Lago y Costa Magna, la misma zona donde apareció el cráneo.

Otro dato importante es que las pericias forenses arrojaron que los restos encontrados corresponden a una persona de entre 50 y 60 años. Raúl Tellechea tenía 53 cuando desapareció. Además, la antigüedad del mismo es de entre 10 y 20 años.

Los imputados por el secuestro y homicidio de Tellechea son Luis Moyano, Miguel Del Castillo, Eduardo Oro y Luis Alonso, todos ex directivos de la Mutual de la UNSJ. Además, están también imputados el exuniformado Alberto "Lali" Flores; el ex jefe de Policía, Miguel González; el ex jefe de Seguridad Personal, Mario León; Sebastián Cortez Páez, Aurora Ahumada y Juan Marcelo Cachi.