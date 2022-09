Polémica defensa

Gerardo Romano negó las acusaciones de abuso sexual en su contra: “No violaría por ética”

El actor fue denunciado mediáticamente por una excompañera. Tuvimos una escena en una novela en la que él me empujó contra una pared y me mordió la boca. Me salió sangre. No me avisó. Y eso no estaba en la escena", graficó.