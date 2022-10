“Reina del rock”

Mattel lanzó una nueva Barbie de colección, en homenaje a Tina Turner

La muñeca lleva un vestido mini de cuero negro y una chaqueta de denim como la cantante en el video de su emblemática canción "What's Love Got to Do with It", y cuesta USD 55, pero ya está agotada en la web oficial del gigante juguetero.