10 años después

Quieren que el Independencia de Rosario vuelva a tener un parque de diversiones dónde estuvo Internacional Park

Desde aquel 10 de agosto del 2013 que en el parque Independencia no funciona más un parque de diversiones, ubicado en Bv. Oroño y 27 de Febrero, no se intentó proyectar una nueva plataforma de juegos, has ahora.