Ex Canciller investigado

Escándalo narco en Uruguay: Bustillo dijo que el pasaporte de Marset "se ajustó" a derecho

Un texto del ex funcionario, que hace un detallado recorrido de los pasos judiciales, consignó que él mismo dispuso "una investigación administrativa" en la que no intervino y remarcó que no tuvo "participación alguna ni siquiera conocimiento" de la entrega de un pasaporte al capo narco.