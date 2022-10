Irán: miles de estudiantes protestan contra la violenta represión de la disidencia

DAY 15: Protests were ongoing in several cities in #Iran today, including in the capital of Tehran.



This clip shows you protesters at Tehran University shouting: "Shameless!"