Educación en tiempos de Fortnite

Un niño de 8 años se sienta frente a su computadora y en su pantalla ve como él, a partir de una figura virtual que lo representa, cae en un sitio desconocido y debe matar para que no lo maten. No hay ejércitos, ni naciones, mucho menos causas. Se trata de una maqueta cultural de la existencia. Para sobrevivir él tiene que matar a desconocidos. No hay tiempos para preguntas, dudar es igual a perder. ¿Qué puede hacer la escuela con ese niño que llega al aula, luego de repetir durante horas esa mecánica, para inculcar valores de “manada”, de solidaridad y de “juntos”?