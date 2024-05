El desafío

Sigamos cultivando una cultura de aliento y respeto en el fútbol infantil

"No me grites, alentame" es un recordatorio para los padres que, detrás del alambrado, ejercen presión sobre sus hijos y no reconocen las virtudes de los pibes. El fútbol es parte de la formación integral del niño y acompañar ese trabajo es obligación de todos.