En Santa Fe

Pullaro: "El deporte es todo lo bueno que podemos mostrar como sociedad"

El gobernador presenció las instancias finales de la etapa regular del Torneo Regional del Litoral, en la sede del CRAI. “En una Argentina que parece que la dirigencia no dialoga, no se escucha y que no tolera que el otro piense distinto, hoy vimos acá una competencia deportiva donde todos alentaron y terminaron juntos festejando. Son un ejemplo para la provincia de Santa Fe”, remarcó Maximiliano Pullaro en la entrega de premios.