Suma a personas trasplantadas, transexuales y transgénero

La Ley Calvo amplía beneficios de la Caja de Pensiones Sociales

El senador provincial insiste desde 2019 con fuertes modificaciones a la Ley 5.110 que ahora reglamentará el Poder Ejecutivo. Ya no habrá pensiones sino "beneficios no contributivos". Se extienden ayudas a menores y a jóvenes de hasta 25 años para estudiar bajo ciertos requisitos y a las víctimas de delitos que no puedan trabajar.