El Senado de la Nación trata Boleta Única, presupuesto universitario y fondos a la SIDE

Fue el senador de UxP, Marcelo Lewandowski quien trajo a colación el conflicto provincial ante el proyecto promovido por el gobernador Maximiliano Pullaro, que busca enfrentar el déficit de la Caja de Jubilaciones. "Quiero solidarizarme con los jubilados de mi provincia, que forman parte de una de las trece jurisdicciones que no fueron transferidos a Nación y que tiene una millonaria deuda, pero que parece que ya no alcanza con pedir sino que hay que hacerle pagar el costo a los trabajadores en una política donde, al igual que a nivel nacional, parece que lo importante es la planilla de excel y no que haya docentes, policías, médicos y trabajadores por debajo de la línea de la pobreza", expresó el senador por Santa Fe.