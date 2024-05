Bullying

Una localidad del sur santafesino realizó actividades por el "Día Mundial Contra el Acoso Escolar"

Con el objetivo de visibilizar la problemática y promover derechos, el municipio llevó adelante en la plaza San Martín acciones de concientización y brindó información sobre el dispositivo “Si no me río no es chiste” que tiene como fin prevenir el acoso escolar a través de un trabajo articulado entre la Municipalidad y las escuelas de la ciudad.