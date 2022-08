La casita de los perros: casi 100 mascotas podrían quedar sin asistencia

En la ciudad de Coronda, una vecina otorgó su casa para que allí vivan 97 perros, muchos de los cuales son lesionados crónicos o de avanzada edad. Ante la falta de insumos y fondos, ya que no hay entradas fijas permanentes, recurre a posibles sponsors o particulares para que colaboren.

El gobierno colabora en ciertas oportunidades o brinda logística, pero no tiene una cuota fija para PI; los veterinarios no pueden trabajar gratis aunque varios hacen descuentos importantes o fían, la gente ayuda pero hoy en día la situación en general no es la mejor. Foto: El Litoral