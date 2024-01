Naufragó a la altura de Barrancas

Continuó este miércoles la búsqueda del pescador caído al Río Coronda

No ha habido novedades y la angustia persiste entre sus familiares. El pescador tiene 53 años, es de Rosario, no sabía nadar, no había llevado chaleco y lo sorprendió una fuerte tormenta que azotó a toda la región este martes.