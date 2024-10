Seis allanamientos en la región: un detenido y secuestro de marihuana, municiones y dinero

En dichos operativos los efectivos aprehendieron a Jonatan C. y secuestraron celulares, una tablet, $1.030.000, dos envoltorios de sustancia blanquecina, once plantines de marihuana, dos balanzas de precisión, dos pendrive, once cartuchos de calibre 12/70, un cartucho 9x19mm y tres cartuchos calibre .22.