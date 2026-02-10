Cómo y dónde vas a poder ver los partidos de Colón

La AFA decidió poner fin a su vínculo con TyC Sports y la Primera Nacional se transmitirá directamente en la plataforma de la misma, AFA Play. Te contamos como ver el debut sabalero.

Luego de meses de espera e incertidumbre sobre la televisación de Colón, se confirmó que la Primera Nacional no va más por TyC Sports y se podrá ver solamente por AFA Play, la plataforma oficial del organismo dirigido por Claudio "Chiqui" Tapia. ¿Cómo ver a Colón? Te contamos .

El Sabalero debuta el torneo 2026 frente a Deportivo Madryn este sábado 14 de febrero, a partir de las 20hs. El encuentro será transmitido por AFA Play.

AFA Play, la plataforma dónde vas a ver a Colón

Cómo registrarte en AFA Play

Para registrarte en AFA Play debés ingresar al sitio oficial, https://afaplay.tv/es, y apretar el botón de la esquina derecha "Mirar ahora". Allí, serás redirigido a la pantalla de registro.

En las opciones de registro se encuentran el servicio de mensajería de Google, Gmail y Apple, métodos que facilitan el proceso. Si no usas esos correos, podés crear tu cuenta de 0 con: nombre completo, correo electrónico (de cualquier servicio) y contraseña.

Así, tu cuenta está completa y ya formás parte de AFA Play.

De todos modos, para ver los partidos tenés que pagar. Existen dos packs de pago, uno es mensual y el otro anual . El primero, vale 10 U$D (por mes) y el otro, 90 U$D (un sólo pago por año).

Qué más podés ver en AFA Play