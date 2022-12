Hubo cambios en lugares y rivales de los amistosos de Colón en Uruguay

⚽ Modificaciones en la agenda de amistosos: Serie Río de La Plata- Verano 2023



📌 08/01 vs. @Velez | 21:30 hs. | Campus Maldonado



📌 11/01 vs. @cariverplateuru | 18:15 hs. | Estadio Centenario



📌 14/01 vs. @Nacional | 21:30 hs. | Gran Parque Central pic.twitter.com/t2AN5rkFVh