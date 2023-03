Juegan este sábado a las 19 en Avellaneda

¡Arde Independiente!: Doman "emplazó" al DT contra Colón

"A mí no me gusta ser el presidente de un club que hace seis partidos que no gana", dijo el flamante presidente del "Rojo" de Avellaneda. Y hasta avaló los reclamos de la gente: "Yo no pido paciencia y el que silba tiene derecho a silbar".