Lucas Aveldaño decidió desprenderse de parte de su colección de camisetas y entre las piezas aparecen dos de Colón. El exdefensor, que superó los cien partidos en Racing y también tuvo una extensa etapa en Belgrano, anunció la venta en sus redes sociales con una expresión que sintetizó la iniciativa: “des-Apego”.
Dos camisetas de Colón, entre las que vende Lucas Aveldaño por “desapego”
El exdefensor rafaelino puso a la venta prendas que reunió durante su carrera. La colección incluye una Puma de 2008 y otra Umbro de 2009 del conjunto santafesino.
Las prendas sabaleras corresponden a dos temporadas consecutivas: una fue confeccionada por Puma en 2008 y la otra lleva la marca Umbro y es de 2009. No hay información que permita confirmar qué futbolistas las utilizaron ni si alguna perteneció a Esteban “Bichi” Fuertes, referente rojinegro durante aquellos años.
Una colección con distintos clubes
El anuncio fue publicado en una historia de Instagram, acompañado por un enlace al sitio donde ofreció las camisetas. Allí aparecen modelos de equipos en los que jugó y de rivales que enfrentó durante su trayectoria, entre ellos Racing, Independiente, Newell’s, Quilmes, Banfield y Lanús.
Los valores publicados para la colección oscilan entre los 60 y los 115 euros, según la pieza. Las descripciones incluyen el talle y estados de conservación definidos como “bueno” o “muy bueno”. Entre las opciones se destaca una camiseta de manga larga de Independiente, ubicada en el extremo más alto de ese rango.
Del retiro a una nueva disciplina
Nacido en Rafaela y formado en las inferiores de Ben Hur, Aveldaño pasó por Atlético de Rafaela, Racing, Belgrano y Nueva Chicago en el fútbol argentino. También jugó en España y Chile, hasta que en 2023 cerró su carrera profesional en el Andratx, luego de sus experiencias en Mallorca, Tenerife, Universidad de Chile, Iquique y Tudelano.
Tras el retiro se instaló en Mallorca, donde es copropietario de tres restaurantes, y comenzó a practicar Hyrox, una disciplina que combina carreras de resistencia con ejercicios de fuerza. En 2024 participó de una competencia en Gdansk, Polonia, y sus imágenes tuvieron repercusión por el estado físico que conservaba después de dejar el fútbol.