El domingo a las cuatro de la tarde

De los 21.499 kilómetros de Colón, llega el viaje a Santiago del Estero

Mitre, el rival de turno del Sabalero, perdió el invicto contra Almirante Brown: le hicieron los dos goles de cabeza. De no ocurrir nada raro, Delfino repetirá otra vez los mismos once titulares sabaleros porque lo de Prediger no es grave.