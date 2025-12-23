Solamente esperan que impacte el pago

Colón, a casi nada de levantar la inhibición de Espínola en FIFA

El reclamo, acorde a lo fallado por el TAS, ascendía a 12.860.000 de pesos más 5 por ciento de interés anual además de 345.000 dólares más 5 por ciento de interés anual. En unas 48 horas, deberá quedar habilitado el Sabalero para incorporar.