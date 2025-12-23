Colón, a casi nada de levantar la inhibición de Espínola en FIFA
El reclamo, acorde a lo fallado por el TAS, ascendía a 12.860.000 de pesos más 5 por ciento de interés anual además de 345.000 dólares más 5 por ciento de interés anual. En unas 48 horas, deberá quedar habilitado el Sabalero para incorporar.
“Hay muchas cuestiones que son urgentes, pero hay algo que es fundamental: poder solucionar el tema de la inhibición que pesa sobre Colón en la FIFA por el caso Espínola. Es una situación clave para poder recuperar la credibilidad y arrancar el mercado de pases”, era una de las frases de cabecera del actual gobierno sabalero antes de las elecciones.
En las últimas horas, además de haber puesto al día los salarios de 105 empleados, 45 PF más DT de inferiores, abonar tres meses de atraso con el plantel profesional más cuerpo técnico, la nueva dirigencia que encabeza José Alonso giró el dinero al exterior para solucionar la famosa inhibición del jugador paraguayo Alberto “Beto” Espínola.
Colón gestionó en Conmebol. Foto: Fernando Nicola
De movida nomás, el propio José Alonso tomó contacto con los más importantes dirigentes de la Conmebol (hubo varias charlas con Nery Pumpido) para poder activar los mecanismos de pago, con la doble complicación.
Primero, generar el dinero; segundo, lograr girar ese monto importante al exterior, recordando que el jugador está viviendo en Asunción del Paraguay y que el reclamo se activó en Zurich, en la sede de la FIFA.
Si bien el tema administrativo no era vital ahora (hay tiempo de inscribir a los futbolistas hasta la semana previa al inicio de la competencia), la Administración Alonso lo consideraba un paso clave para empezar a recuperar la famosa credibilidad en el mercado de pases y en el ambiente del fútbol argentino.
"El TAS falló en contra de Colón, lo condenó a pagarle a Alberto Espínola y, en caso de no hacerlo, tendrá prohibición de fichajes por 3 mercados. Son $12.860.000 más 5% de interés anual más U$S 345.000 más 5% de interés anual", fue la noticia de principios del mes de septiembre.
En 48 horas FIFA levanta la inhibición
Una vez girado el dinero por parte de la nueva directiva sabalera queda esperar el impacto del mismo y el levantamiento automático de la inhibición en la misma FIFA.
Alonso cumplió. Foto: Manuel Fabatía
Desde hace un tiempo, la FIFA presentó una plataforma digital que ofrece información sobre los clubes a los que se ha prohibido inscribir nuevos jugadores. Este recurso forma parte del empeño de la entidad por fomentar la transparencia y facilitar toda la información en relación con las actividades de sus órganos judiciales.
La prohibición de inscribir jugadores, contemplada en la estructura jurídica de la FIFA, forma parte de las medidas disciplinarias que las instancias legales del organismo rector del fútbol mundial o el Tribunal del Fútbol tienen facultad para imponer a los clubes.
Las entidades a las que se imponga dicha prohibición no podrán inscribir a ningún futbolista, ni en el ámbito nacional ni en el internacional, ya sea amateur o profesional, durante todo el periodo de vigencia de la medida.
Por lo tanto, tan solo podrán volver a inscribir nuevos jugadores cuando se haya cumplido íntegramente la sanción o la administración de la FIFA la levante (por lo general, al llevar a cabo el club una o más acciones determinadas). Este segundo escenario es el de Colón, luego de girar el dinero mencionado en el fallo del TAS.
Por ahora, Colón cerró en el mercado de pases a Matías Budiño, arquero que llega de Estudiantes de Buenos Aires (sin cargo y con opción de compra); Leandro Allende, lateral izquierdo, llega de Quilmes; Matías Godoy, delantero que llega a préstamo desde Estudiantes de La Plata.
Del mismo modo, está cerrado lo de Igancio Antonio (un “5” de marca), Pier Barrios (zaguero experimentado) y el punta Martín Pino.