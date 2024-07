El mismo drama que Facu Farías

Karma MLS para los ex Colón: ¡rotura y operación a Chancalay!

El ex sabalero, que ahora es jugador del New England Revolution, se rompió de manera parcial el ligamento cruzado anterior de su pierna derecha. Por lo que informó el departamento médico de su club, "Chanca" no juega más hasta el año que viene.