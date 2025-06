El arquero de Colón pidió la palabra

Marcos Diaz desmintió internas, culpó a un periodista y dijo que "todo es político"

"Salgo a hablar porque se me nombra, a tres compañeros y a mí: ¡es una mentira!", aseguró el golero que es uno de los referentes junto a Gigliotti, Ortiz y Bernardi. Al toque Marcos agregó que "con el cuerpo técnico estamos muy bien; la persona que lo dijo no me sorprende de que lado puede venir en lo político".