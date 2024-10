La previa en vivo: Colón visita a Chaco For Ever con el deseo de acercarse a la punta de la Zona B

Ya desde la noche del viernes se pudo notar la afluencia inusual de hinchas sabaleros que esperaban la salida de los micros con destino a esta ciudad. En Resistencia, algunos aprovecharon la mañana y el mediodía para pasear por la peatonal Illia o la Juan Domingo Perón, en pleno centro de la ciudad y a la espera de ir hacia el estadio de Chaco For Ever. Ayudó un poco la temperatura, pues si bien hizo calor, no fue el que habitualmente azota esta parte del país, sobre todo en los meses del verano. Fue revivir aquellas postales de otros tiempos, que la violencia de algunos pocos le quitaron a la mayoría de los hinchas, pacíficos, que se vieron privados, desde hace más de una década, de seguir a sus equipos de visitante.