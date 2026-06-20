Colón perdió este sábado por la tarde ante el Chaco For Ever en el marco de la fecha 4 de la zona A de la Primera Nacional.
Fecha 4
Así quedó la tabla de posiciones de la Primera Nacional tras la derrota de Colón
El Sabalero perdió 1 a 0 contra Chaco For Ever por la fecha 4 (recuperada) de la Zona A.
Dura derrota en Resistencia. Foto: Ariel Meza
El encuentro se disputó desde las 16 horas en el Estadio "Juan Alberto García" de la ciudad de Resistencia con transmisión de la señal de streaming oficial LPF Play.
Con este resultado, el equipo de Medrán se ubica en la 4° posición de la tabla de posiciones de la zona A con 29 puntos, 21 goles a favor y 14 goles en contra.
Cabe recordar que el primer puesto de cada zona brinda el pasaje a la final del torneo por el primer ascenso. El perdedor de este encuentro accede al Reducido, al cual ya clasifican del 2° al 8° de cada zona.
Tabla
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