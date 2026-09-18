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Unión reunirá a referentes de AFA y Conmebol en su III Congreso de Fútbol Formativo

La institución rojiblanca llevará adelante una nueva edición de su encuentro dedicado a la capacitación y el desarrollo del fútbol juvenil. Será el viernes 16 de octubre en Santa Fe y contará con especialistas de la Selección Argentina Juvenil, Conmebol y el propio club.

Unión vuelve a apostar por la capacitación y el desarrollo de su fútbol formativo. Guillermo Di SalvatoreUnión vuelve a apostar por la capacitación y el desarrollo de su fútbol formativo. Guillermo Di Salvatore
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El Club Atlético Unión confirmó la realización del III Congreso de Fútbol Formativo, una jornada destinada a entrenadores, formadores, dirigentes y personas vinculadas al trabajo con futbolistas en etapas juveniles.

El Congreso de Unión se consolida como espacio de formación e intercambio deportivo. Guillermo Di SalvatoreEl Congreso de Unión se consolida como espacio de formación e intercambio deportivo. Guillermo Di Salvatore

El encuentro se desarrollará el viernes 16 de octubre en Santa Fe, en las instalaciones de la institución rojiblanca. Será la tercera edición de una iniciativa que busca generar un espacio de capacitación, actualización e intercambio de experiencias alrededor de la formación de jugadores.

Mirá tambiénComenzó el congreso de fútbol formativo de Unión y tendrá una segunda jornada con figuras históricas

La propuesta contará con la participación de profesionales vinculados a la Selección Argentina Juvenil, representantes de Conmebol y especialistas del Club Atlético Unión. También tendrá presencia la Academia de Ciencias del Deporte (ACD), que acompaña la realización del encuentro.

Inscripciones y valores

Las inscripciones para participar del Congreso ya se encuentran abiertas a través de los canales oficiales de Unión. Según la información difundida, el arancel general es de $35.000, mientras que los socios de Unión abonarán $20.000.

Las ediciones anteriores reunieron a referentes del fútbol formativo en Santa Fe. Guillermo Di SalvatoreLas ediciones anteriores reunieron a referentes del fútbol formativo en Santa Fe. Guillermo Di Salvatore

Además, los clubes federados ubicados fuera del Departamento La Capital tendrán un 50% de descuento en la inscripción.

La realización de esta tercera edición da continuidad a una propuesta que Unión comenzó en 2023, cuando organizó su primer Congreso de Fútbol Formativo, entonces denominado “El Modelo Unión”, con especialistas y referentes de amplia trayectoria en divisiones inferiores.

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