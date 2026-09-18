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Unión reunirá a referentes de AFA y Conmebol en su III Congreso de Fútbol Formativo

La institución rojiblanca llevará adelante una nueva edición de su encuentro dedicado a la capacitación y el desarrollo del fútbol juvenil. Será el viernes 16 de octubre en Santa Fe y contará con especialistas de la Selección Argentina Juvenil, Conmebol y el propio club.