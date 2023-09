"La Fabriquita" del Tate no se apaga

Unión infla el pecho: ¡cinco tatengues en selecciones FIFA!

Froilán Díaz es el arquero de la Sub 17; Francisco Pumpido, que nació cuando Nery era DT en Monterrey, fue citado a la Sub 20 de México. Kevin Zenón y Juan Ignacio Nardoni en la Sub 23 de Mascherano. Lucas Esquivel en el grupo "amplio" de Scaloni. Aplausos.