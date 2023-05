"En varios partidos lo perjudicaron..."

Caruso Lombardi dice que los "pitos" están en contra de Unión: "¿No se dan cuenta?"

El ex entrenador afirma que no trabaja "porque está marcado" y opina desde su columna en TN Deportivo. "Que después Unión no se queje cuando sea tarde", aseguró. "Los dirigentes tienen que ocuparse porque sino te tiran a la basura", cerró.