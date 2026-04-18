Este sábado de abril comienza la mayor parte de la agenda de actividades en torno a la 127° Peregrinación por la Virgen de Guadalupe en la ciudad de Santa Fe.
Peregrinación de Guadalupe: los fieles comienzan a movilizarse por la Virgen
La ciudad continúa este sábado con una serie de actividades en la Basílica ubicada en el noreste de la capital.
El itinerario inició el viernes por la noche y se espera una propuesta cultural dentro del templo, que incluirá música, canto y danza. El sábado, la Basílica permanece abierta de 7 a 24, con importante afluencia de fieles.
Bajo el lema “Gracias Madre, porque tu amor nos abraza a todos”, las actividades centrales se desarrollarán los días 18 y 19 de abril, con un operativo integral que involucra a diversas áreas municipales y al Gobierno de la Provincia.
La jornada final tiene en el foco la misa principal y tradicional salida de la Virgen. La Basílica se encontrará abierta de 7 a 22 el domingo. Desde las 15:30 horas se realizará la misa con la presencia del arzobispo de Santa Fe, Sergio Fenoy, y el obispo auxiliar Gabriel Vecino.
Operativo de tránsito y transporte
El operativo de tránsito comenzó el sábado a las 6 con cortes en avenida Almirante Brown en sentido sur-norte, a la altura de Estanislao Zeballos. A partir de las 14 se dispusieron cortes totales en calles transversales a Javier de la Rosa, entre General Paz y Almirante Brown.
También se establecieron restricciones en una amplia zona aledaña al templo, con interrupciones que se extenderán hasta las 22 del domingo. Este domingo por la mañana tendrá lugar la tradicional peregrinación, que parte desde Bulevar Gálvez y Necochea hacia la Basílica, con acompañamiento de inspectores.
Los cortes implicarán desvíos en las líneas de colectivos 4, 10, 14 y 16, además de la habilitación de paradas alternativas y sectores específicos para taxis.