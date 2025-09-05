Vecinos de Altos del Valle intervinieron un puente peatonal en mal estado y peligroso

Los vecinos de la zona de Altos del Valle, en la ciudad de Santa Fe, decidieron intervenir y reparar por sus propios medios el puente peatonal ubicado en la intersección de Aristóbulo del Valle y Los Pinos.
Jorge Maya, presidente de la vecinal, encabezó la reparación de la estructura dañada sobre el conocido "Zanjón de la Muerte", que representaba un riesgo para los transeúntes del barrio.
Los vecinos de la zona de Altos del Valle, en la ciudad de Santa Fe, decidieron intervenir y reparar por sus propios medios el puente peatonal ubicado en la intersección de Aristóbulo del Valle y Los Pinos.
Este paso es clave para atravesar el conocido “Zanjón de la Muerte”, apodo que recibe por la cantidad de accidentes registrados, y permite a los habitantes no tener que caminar hasta 200 metros para tomar colectivos o acceder a comercios de la zona.
El puente presentaba daños estructurales que preocupaban a la comunidad. Los trabajos comenzaron el jueves y, aunque aún no se puede transitar hasta que el material se seque, se estima que se habilitará en las próximas horas.
En este sentido, Jorge Maya, presidente de la vecinal de Altos del Valle, explicó que la intervención se debió a la insistencia de los vecinos: “Ante el reclamo y la insistencia desde hace dos meses. Al principio era un arreglito, una rotura leve, con el tiempo se agrandó mucho más. Pensamos que pudo haber sido una mala intención de alguna persona para romper el puente”.
El dirigente agregó que la municipalidad y el COBEM habían intervenido, pero al principio consideraron que la reparación no afectaba la transitabilidad. Con el paso de los días, el daño se volvió crítico: “A los 6 días nos dimos cuenta que ya el agujero era muy grande y corrían peligro los chicos que salían de la escuela o del jardín”.
Maya subrayó la importancia de la obra para la comunidad: “Los vecinos tienen que hacer 180 metros para cruzarse, para tener la garita, tomar el colectivo o acceder a los comercios de Altos del Valle. No nos quedó más recurso que arreglarlo nosotros”.
Los vecinos también señalaron otras necesidades en la zona. Algunos puentes cercanos carecen de barandas y fueron clausurados, mientras que la única salida por calle Los Nogales, enfrenta problemas de congestión y aún no se colocó un semáforo por los altos costos. Además, durante días de lluvia, el agua llega al borde del puente peatonal, aumentando el riesgo para quienes lo cruzan.
De esta manera, Maya destacó la urgencia de soluciones inmediatas: “Estamos buscando la forma que la municipalidad… tenga que hacer estudio de factibilidad, pero no largo en el tiempo, tiene que ser en la inmediatez”.
Finalmente, resaltó la intención de colaboración con la comuna: “Esto lo tenemos que reparar urgente. Las cosas hay que hacerlas, ejecutarlas, no perder mucho tiempo. Esperemos que ahora, con este gesto que le dimos a la municipalidad, se pueda trabajar más en conjunto, más consolidado entre la institución vecinal y la Municipalidad de Santa Fe”.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.