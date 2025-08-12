Con el arte de Calanchini, abrió "Altos de Chopería"...espacio cultural
El icónico lugar está enclavado en la parte superior de "La Casona de Chopería Santa Fe". Fue la excusa perfecta para festejar los primeros 18 años de una Chopería Santa Fe cada vez más buscada por amigos y familias.
"Altos de Chopería", de la mano de la Familia Fertonani.
"Esta vez no los convocamos para ampliar la promo del liso a 500 pesos o para ir por más en el Barrilómetro, que es un éxito. Esta vez, lejos de las picadas, las pizzas y la cerveza que prefieren los santafesinos, decidimos festejar la mayoría de edad de Chopería Santa Fe, con un espacio cultural abierto para la ciudad toda. Lo bautizamos Altos de Chopería y qué mejor que inaugurarlo con una muestra de Ricardo Calanchini", decía emocionado Carlos Fertonani, acompañado de "Polola" (su madre), su esposa Carina y sus hijos (Tomy y Lucas) que continúan la leyenda gastronómica familiar que comenzaron "Guinche", "Toto" y "Carlos", los tres "Ferto" del viejo y querido Triferto.
La obra "Atravesados por la pasión", del santafesino Ricardo Calanchini, se podrá visitar dhasta el 20 de agosto
La muestra "Atravesados por la pasión" es un montaje bellísimo de Ricardo Calanchini, que promete "tirar Santa Fe por la ventana", el próximo 4 de octubre cuando apague sus 70 velitas. El mismo Ricardo explicaba a El Litoral que "es un orgullo que me llame Carlitos para que los santafesinos tengamos un espacio cultural independiente. El nombre, vinculado a la pasión, tiene que ver con todos estos desafíos y eventos internacionales que Carlos Fertonani trajo y seguirá sumando para Santa Fe desde la pasión que le pone a cada sueño...".
Venir con un grupo de amigos, cenar y poder disfrutar de un espectáculo musical en vivo.
"Uno arrancó de abajo con los eventos, las ferias, las muestras. En esos duros comienzos es complicado alquilar un salón, tener sonido, iluminación, pantalla, sillas. La idea de Altos de Chopería es que cada emprendedor de la ciudad tenga el espacio a disposición. Es una forma de colaborar con todos y entre todos, porque nadie se salva solo. Arrancamos acá con el primer Congreso para Dirigentes del Deporte, hace algunos días presentamos Trombonanza y agregamos un charla muy emotiva de Espartanos con los clubes de rugby. Así vamos a seguir todo el año, abriendo las puertas", aseguró Carlitos.
La Chopería Santa Fe cada vez más buscada por amigos y familias.
Pero, a su vez, anunció shows musicales y eventos en "La Casona de la Chopería". El objetivo es poder ofrecer algo que hoy la ciudad no tiene: distracción para "los más 50". Recordó, Carlitos, que era algo "que ofrecía el Castelar, con Marito Wagner, en el Paseo del Sol. Es venir en pareja o grupo de amigos, cenar y poder disfrutar de un espectáculo musical en vivo. Un mini-recital para 100 personas".
El icónico lugar está enclavado en la parte superior de "La Casona de Chopería Santa Fe".
La obra "Atravesados por la pasión", del santafesino Ricardo Calanchini, se podrá visitar desde hoy y hasta el 20 de agosto en el nuevo espacio cultural que nació en Santa Fe bajo la idea de "Altos de Chopería", de la mano de la Familia Fertonani.
"Altos de Chopería", de la mano de la Familia Fertonani.
La muestra "Atravesados por la pasión" es un montaje bellísimo de Ricardo Calanchini
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.