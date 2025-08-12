Está ubicado en San Jerónimo 3472

Con el arte de Calanchini, abrió "Altos de Chopería"...espacio cultural

El icónico lugar está enclavado en la parte superior de "La Casona de Chopería Santa Fe". Fue la excusa perfecta para festejar los primeros 18 años de una Chopería Santa Fe cada vez más buscada por amigos y familias.