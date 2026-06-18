La Biblioteca Popular Bica, conocida por la comunidad de la ciudad de Santa Fe como la BiblioBica, celebra este año su 50º aniversario, consolidándose como un espacio de referencia para la promoción de la lectura, la cultura, la educación y el encuentro entre generaciones.
La BiblioBica celebra sus 50 años: medio siglo promoviendo la lectura, la cultura y el encuentro comunitario
La calabración será este 19 de junio en su sede de Vieytes 2554. La propuesta incluirá actividades culturales, música, narraciones, una muestra artística y un brindis abierto a la comunidad.
Desde su creación, ha desarrollado una intensa labor cultural y social, convirtiéndose en mucho más que una biblioteca. A lo largo de estas cinco décadas, ha sido un lugar de descubrimiento, aprendizaje, imaginación y construcción colectiva, donde miles de personas encontraron en los libros, el arte y las actividades culturales una puerta abierta al conocimiento y a nuevas experiencias.
Fiel a su espíritu de biblioteca popular, ha promovido durante todos estos años propuestas destinadas a niños, jóvenes y adultos, impulsando el acceso a la lectura, la narración oral, la literatura, las expresiones artísticas y el fortalecimiento de los vínculos comunitarios.
Este importante aniversario representa una oportunidad para reconocer y agradecer a quienes hicieron posible este recorrido: socios, lectores, voluntarios, escritores, artistas, docentes, instituciones amigas y a toda la comunidad que acompañó y sigue acompañando cada una de las iniciativas desarrolladas por la biblioteca.
Para conmemorar este acontecimiento, la Biblioteca Popular Bica invita a la comunidad a participar de la celebración que tendrá lugar el próximo 19 de junio de 2026, a las 18:30 horas, en su sede de Vieytes 2554 de la ciudad de Santa Fe.
La jornada contará con propuestas culturales, música, narraciones, una muestra artística y un brindis de celebración, en un marco pensado para compartir recuerdos, emociones y proyectos de futuro.
Cumplir 50 años es mucho más que alcanzar una fecha significativa. Es reafirmar un compromiso permanente con la cultura, la educación y el desarrollo de la comunidad; es celebrar el valor de los libros, de las historias compartidas y de los espacios que nos acercan y enriquecen como sociedad.
La Comisión Directiva de la Biblioteca Popular Bica invita a toda la comunidad a sumarse a este encuentro tan especial y a celebrar juntos medio siglo de historia, cultura y pasión por la lectura.
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