#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Clima

Qué dice el pronóstico del tiempo este miércoles en la ciudad de Santa Fe

La temperatura mínima fue de 13º y la máxima sería de 25°. El Servicio Meteorológico Nacional indica que no se esperan precipitaciones durante el día.

La temperatura sigue rozando los 30°. Crédito: Fernando Nicola
 9:15
Por: 

Este miércoles la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo completamente despejado a primera hora de la mañana. Se espera que continúe con mayor nubosidad durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

Mirá tambiénVolvió el Costa Litoral, el barco que recorre el río y la historia de Santa Fe

En base al pronóstico de lluvias para este día, no hay probabilidad de lluvias a lo largo de todo el día.

El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 13° y la máxima sería de 25º, bajando a 17° en horas de la noche.

La temperatura sigue rozando los 30°. Crédito: Manuel FabatíaLa temperatura sigue rozando los 30°. Crédito: Manuel Fabatía

Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 86%, la presión de 1022.4 hPa, viento sudeste a 13 km/h y visibilidad de 12 km. Habrá ráfagas de viento noreste entre 7 km/h y 12 km/h en la mañana.

Según el SMN, no rige ningún alerta por tormentas o viento en el departamento La Capital.

Pronóstico extendido

  • El jueves espera una mínima de 14° y una máxima de 27°. Se mantendrá el cielo parcialmente nublado a lo largo de todo el día, con leve probabilidad de lluvias.
  • Luego, el viernes tendrá una mínima de 14° y una máxima de 29°. La jornada se presenta con cielo algo cubierto en la mañana y leve presencia de nubes en la tarde - noche.
  • Finalmente, el sábado se espera cielo parcialmente despejado durante todo el día. Respecto a temperatura, la mínima será de 17° y la máxima de 31°.
CLIMA EXTENDIDO

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.

#TEMAS:
Servicio Meteorológico Nacional
Clima en Santa Fe
Santa Fe Ciudad

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro