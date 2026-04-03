La ciudad de Santa Fe se presenta este viernes con condiciones de inestables. Aunque la mañana se presenta con cielo parcialmente nublado y sin lluvias, el avance de aire cálido y húmedo anticipa un desmejoramiento progresivo hacia la tarde, de acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Viernes caluroso y con probabilidad de tormentas hacia la tarde y la noche en la ciudad de Santa Fe
Durante la mañana, el cielo se mantendrá parcialmente nublado. La temperatura irá en ascenso que alcanzará hasta los 32°C.
A las primeras horas del día, la temperatura ronda los 21,5°C, con una humedad elevada del 95%, viento en calma y visibilidad de 12 kilómetros. Este combo genera una sensación térmica pesada desde temprano, en una jornada que estará marcada por el calor y la inestabilidad.
Durante la mañana, el cielo se mantendrá parcialmente nublado, con una temperatura en ascenso que alcanzará los 27°C. Sin embargo, hacia la tarde se espera el desarrollo de tormentas aisladas, con una temperatura máxima que trepará hasta los 32°C. Estas condiciones persistirán durante la noche, con probabilidad de precipitaciones entre el 10% y el 40%.
El viento será leve, predominando del sector norte y rotando hacia el noreste, lo que favorecerá el ingreso de más humedad y contribuirá a la formación de núcleos de tormenta.
Pronóstico extendido
El SMN anticipa un cambio de condiciones a partir del sábado, con un marcado descenso de temperatura y una mejora paulatina del tiempo.
Sábado: jornada más fresca, con mínima de 20°C y máxima de 24°C. Persistirán condiciones inestables durante las primeras horas, con tendencia a mejorar hacia la tarde.
Domingo: se afianza el aire más fresco, con temperaturas que oscilarán entre los 15°C y 22°C. El cielo se presentará con nubosidad variable, pero sin precipitaciones significativas.
Lunes: condiciones estables y agradables, con mínima de 18°C y máxima de 22°C. Se espera cielo parcialmente nublado y buen tiempo en general.