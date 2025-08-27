Actividades vigentes para agosto y septiembre que podés agendar para participar

Contenido realizado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Fe, Cámara Primera.
El Consejo Profesional de Ciencias Económicas comparte todas las actividades previstas para los próximos meses.
Nuestras instituciones, junto con la Asociación de Graduados en Ciencias Económicas del Norte Santafesino y la Asociación de Graduados en Ciencias Económicas del Centro Oeste Santafesino, ponen a disposición de los matriculados una amplia oferta de capacitaciones, además de información institucional y actividades culturales gratuitas abiertas a toda la comunidad.
El Consejo Profesional de Ciencias Económicas, en conjunto con el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas, organiza actividades destinadas a los matriculados, con una agenda nutrida de propuestas para la formación continua. En cada actividad se detalla la modalidad de cursado y el procedimiento para reservar lugar. Todas tienen sus inscripciones abiertas.
Cada mes, se lleva adelante el Ciclo Cultural, donde artistas locales comparten su talento no solo con los matriculados, sino también con la comunidad en general, ya que el Auditorio se abre al público. Esta propuesta, que cuenta con varios años de trayectoria y ha sido reconocida con el premio Máscara, se consolida como un espacio de encuentro con referentes culturales de la región.
Este jueves 28 de agosto a las 20.30 horas nos acompañará la banda NPQT, un grupo de profesionales que comenzaron a tocar por diversión y hoy se consolidan como una banda que tomo protagonismo y nos deleita con sus temas nuestros.
Y en el mes de septiembre, el jueves 18 a las 20.30 horas, nos encontraremos con una propuesta de covers de Callejeros realizada por el grupo Rompiendo Espejos con muchas ganas de recibir la primavera con música movida.
El Departamento de Servicios Sociales y la Caja de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas actualizan periódicamente información de interés para afiliados y jubilados, respectivamente. Toda esta información está disponible en nuestro sitio web.
Nuestra institución tiene previstos varios eventos relevantes a lo largo del año, que se irán anunciando oportunamente. Como adelanto, en septiembre tenemos todo organizado para recibir a profesionales de todo el país en un importante encuentro nacional que reunirá a los Consejos de todas las provincias. Viene a Santa Fe, la Junta de Gobierno.
El CPCE continúa trabajando activamente para fortalecer el ejercicio legal de la profesión y defender los derechos de los matriculados. En nuestro sitio web también se encuentra disponible un espacio de consultas para que la población pueda verificar la matriculación de los profesionales.
También disponemos de beneficios diversos para los profesionales matriculados, los que pueden ser consultados en nuestro sitio web.
La Cámara Primera incluye la sede central, ubicada en San Lorenzo 1849 de la ciudad de Santa Fe, junto con sus delegaciones y asociaciones, distribuidas estratégicamente en la zona centro-norte de la provincia.
A través de este canal, continuaremos compartiendo información actualizada de interés para los matriculados y la comunidad.
