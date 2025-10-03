Estuvo en Santa Fe

Maritchu Seitún: "Crianza respetuosa no es falta de límites, es acompañar con firmeza y empatía"

La psicóloga dictó una charla en la ciudad sobre cómo criar hijos confiados y seguros. Frente a un auditorio colmado en el Concejo Municipal, explicó que poner límites no es castigar, sino ayudar a los chicos a crecer con brújula y sostén.