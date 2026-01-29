Denuncian fallas en las reparaciones del Candioti Skatepark de Santa Fe

El Candioti Skate Park volvió a quedar en el centro de las críticas. Aunque en las últimas semanas la Municipalidad de Santa Fe anunció trabajos de mejora en el predio, quienes lo utilizan a diario advierten que las reparaciones fueron realizadas con materiales inadecuados y que, lejos de resolver los problemas, aceleraron el deterioro de la pista.
Las superficies que antes presentaban fisuras ahora muestran revoques desprendidos, polvillo suelto y parches desgranados. Para skaters y bikers, el resultado es claro: el parque está hoy en peores condiciones que antes de la intervención. “Las obras se hicieron, pero mal. No es el material correcto para una pista de hormigón y no duró ni una semana”, resumieron.
Días atrás, desde el municipio informaron que se encuentran realizando una mejora integral del Candioti Skate Park en el marco del Programa de Padrinazgos. Foto: MCSF
Reparaciones que no resisten el uso
Nicolás Miract, profesor de la escuelita municipal de skate que funciona en el lugar desde su inauguración, y Juan José, referente del BMX en la ciudad, explicaron que los reclamos no son nuevos. “Hace tiempo venimos planteando a la Municipalidad mejoras que eran necesarias. Los arreglos estaban previstos para septiembre de 2025 y se fueron postergando”, señalaron.
Según detallaron, el parque está construido con hormigón H16 y las grietas debían repararse con un producto específico para superficies deportivas. Sin embargo, los últimos trabajos se realizaron con revoque de pared. “Ese material se deshace, genera polvillo constante y deja la pista resbaladiza. Lo explicamos, pero se ve que hubo un problema de comunicación”, indicaron.
"Muy buena actitud pero pésimo el arreglo", decía un usuario habitué del lugar en redes sociales.
El anuncio oficial y la mirada de los usuarios
Días atrás, desde el municipio informaron que se encuentran realizando una mejora integral del Candioti Skate Park en el marco del Programa de Padrinazgos, junto con una firma de indumentaria deportiva. En el comunicado oficial destacaron que se trata de obras que buscan transformar el espacio y fortalecer el trabajo conjunto entre el sector público y privado.
No obstante, para quienes entrenan allí todos los días, el resultado es otro. "Se resbala todo ahora", "Con todo respeto, no duró ni un día lo del skatepark", "Muy buena actitud pero pésimo el arreglo", decían algunos comentarios en redes sociales. Además, advirtieron que el polvo que se desprende de los parches también complica la práctica deportiva.
Iluminación y limpieza
En cuanto a la iluminación, reconocieron que actualmente funciona con normalidad, aunque durante largos períodos los reclamos no fueron atendidos. “Hubo meses enteros sin respuesta, ahora las luces están bien”, señalaron.
Respecto de la limpieza, indicaron que el servicio se realiza de manera periódica, pero consideraron necesario reforzar la cantidad de cestos para evitar la acumulación de residuos en los alrededores del parque.
A diario, cientos de jóvenes y niños utilizan la pista, donde además funciona una escuelita municipal con clases los martes y jueves. Foto: @cecibart33
Un espacio clave para el deporte urbano
El Candioti Skate Park fue inaugurado en 2013 sobre el Paseo Rosalía de Castro, entre Marcial Candioti y Necochea, y se convirtió en un punto de referencia para el skateboarding y el BMX en la ciudad. A diario, cientos de jóvenes y niños utilizan la pista, donde además funciona una escuelita municipal con clases los martes y jueves.
Hoy, más allá del crecimiento de estas disciplinas —que incluso alcanzaron estatus olímpico—, la preocupación pasa por la seguridad. “Queremos que se arregle bien, no que se parchee. Es un espacio muy usado y necesita soluciones definitivas”, coincidieron varios usuarios en redes.