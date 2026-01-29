El Palomar de Santa Fe

Renuevan la Plaza Colón con eje en la accesibilidad y la puesta en valor de su patrimonio histórico

La intervención apunta a mejorar la calidad urbana de uno de los espacios verdes más emblemáticos de la ciudad. Es en el marco del plan de recuperación del espacio público que impulsa el intendente Poletti. Habrá un cambio profundo en la emblemática fuente.