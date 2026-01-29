Renuevan la Plaza Colón con eje en la accesibilidad y la puesta en valor de su patrimonio histórico
La intervención apunta a mejorar la calidad urbana de uno de los espacios verdes más emblemáticos de la ciudad. Es en el marco del plan de recuperación del espacio público que impulsa el intendente Poletti. Habrá un cambio profundo en la emblemática fuente.
Los operarios trabajaban este jueves en la plaza.
MCSF.
La Municipalidad de Santa Fe puso en marcha la primera etapa de la puesta en valor de la Plaza Colón, una obra que se inscribe en el plan integral de recuperación y jerarquización de los espacios públicos que impulsa la gestión del intendente Juan Pablo Poletti, según información oficial del Ejecutivo local. La intervención apunta a mejorar la accesibilidad universal, la transitabilidad peatonal, la seguridad y la calidad urbana de uno de los paseos más emblemáticos de la ciudad, reforzando al mismo tiempo su carácter simbólico y su función como espacio de encuentro.
En esta etapa inicial, los trabajos se concentran en la renovación de las veredas perimetrales, que serán reemplazadas por solado intertrabado de adoquines de hormigón, garantizando continuidad material con las obras realizadas en el Parque Alberdi y fortaleciendo la integración entre ambos espacios verdes. El proyecto incorpora además adoquines podotáctiles en todo el perímetro para facilitar la circulación de personas con discapacidad visual, y la ejecución de rampas de acceso a nivel en las esquinas, alineadas con los cruces peatonales, con el objetivo de consolidar recorridos continuos e inclusivos dentro de la trama urbana.
Cambian la fuente
Uno de los cambios más significativos se dará en el sector central de la plaza, donde la fuente existente será reemplazada por un espejo de agua a nivel de piso. Esta intervención permitirá poner en valor el relieve de la Provincia de Santa Fe, una pieza histórica que hasta ahora permanecía parcialmente oculta bajo el agua, y transformar ese sector en un espacio de contemplación y referencia urbana. En paralelo, se prevé la reparación y puesta en valor de luminarias y bancos existentes, junto con la incorporación de nuevo equipamiento urbano, distribuido estratégicamente de acuerdo con los usos y recorridos definidos en el proyecto. El Edificio del Palomar, ícono indiscutido del lugar, requerirá intervenciones específicas que se desarrollarán en etapas posteriores.
La obra se ejecuta a través de un Convenio Urbanístico, una herramienta prevista en el Reglamento de Ordenamiento Urbano (R.O.U.) y validada por el Concejo Municipal, que permite recuperar plusvalía urbana. Mediante este mecanismo, el mayor valor generado por un emprendimiento privado se traduce en obras para el espacio público, promoviendo un desarrollo urbano con criterios de equidad social y territorial.
Las máquinas trabajaban este jueves en la plaza.
MCSF.
La Plaza Colón posee una fuerte carga histórica para la ciudad. Sus orígenes se remontan a fines del siglo XIX, cuando el sector estaba estrechamente ligado a la actividad del antiguo puerto de cabotaje y funcionaba como área de tránsito y encuentro en una Santa Fe en expansión. A comienzos del siglo XX fue oficialmente denominada Plaza Colón y, décadas más tarde, entre 1939 y 1940, durante la intendencia de Emilio Bobbio, recibió una profunda remodelación que definió gran parte de su fisonomía actual, incluida la construcción del edificio del Palomar. Con esta nueva puesta en valor, el municipio busca recuperar ese legado histórico y adaptarlo a las necesidades contemporáneas, consolidando a la plaza como un espacio público accesible, seguro y de calidad para toda la comunidad.