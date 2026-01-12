Tradición y compromiso se combinan en la 38° edición del Festival de Guadalupe
El encuentro reunirá a artistas locales y regionales, ofrecerá una feria con más de 100 emprendedores y contará con un operativo especial para que las familias disfruten de tres jornadas de música, cultura y actividades solidarias.
Preparativos en la Basílica de Guadalupe para recibir a los visitantes durante el festival.
Este lunes, con la Basílica de Guadalupe como fondo, autoridades municipales, provinciales y organizadores brindaron detalles de lo que será la 38° edición del Festival Folklórico de Guadalupe. El encuentro, que ya es una marca registrada de la identidad santafesina, contará con una grilla de artistas locales y regionales de primer nivel, una feria de más de 100 emprendedores y un operativo especial de servicios para garantizar el disfrute de las familias.
Durante la presentación, el intendente Juan Pablo Poletti expresó su satisfacción por el crecimiento del evento: "Es una gran alegría y un gran compromiso que este festival siga existiendo y se potencie. Alguna vez tuvimos que hacerlo de dos noches y hoy vuelve a ser de tres, gracias a un esfuerzo compartido entre la comisión organizadora, el Concejo, el Ejecutivo Municipal y el Provincial. Somos todos los que estamos fortaleciendo un festival que debe ser de los pocos que quedan en el país con carácter público, gratuito y solidario", dijo.
El mandatario destacó el despliegue logístico: "Esto hace a la identidad de Santa Fe. Desde el municipio trabajamos hace más de un mes con más de 10 áreas involucradas, desde el corte de tránsito y la higiene urbana hasta el apoyo a los 100 emprendedores sociales que tendrán su espacio".
Corazónsolidarioygrillaartística
La esencia del festival radica en la colaboración ciudadana. Lo recaudado en alimentos no perecederos será destinado a Cáritas, mientras que el dinero de las alcancías se utilizará para la compra de pañales destinados al Hospital de Niños y la Sala de Neonatología del Hospital Iturraspe.
Los artistas brindan un espectáculo lleno de ritmo y tradición para el público.
El párroco de la Basílica, Marcelo Blanche, quien vive su primer festival al frente de la comunidad, señaló: "Las expectativas son las mejores por todo este despliegue de personas y autoridades que se unieron. Queremos que lleguen todas las familias, sin importar de dónde vengan; lo único que les pedimos es esa colaboración para quienes más lo necesitan".
Por su parte, Laura Taborda, presidenta de la Comisión Organizadora, adelantó parte de la programación: "Van a ser tres días espectaculares con artistas de la talla de María Emilia Sottocorno, Grupo Ceibo, Monchito Merlo, Los Cordiales, Fabricio Rodríguez y Marco Castelló. Necesitamos que las familias tengan estos momentos de alegría y diversión gratuita, por eso los invitamos a que vengan tranquilos con su mesa y su reposera", dijo.
Voluntarios y organizadores coordinan la logística para garantizar seguridad y servicios.
Por último, Franco Arone, Director Provincial de Turismo, destacó que la Provincia acompañará con los dispositivos "Operativo Verano" y "Santa Fe Acá". "Queremos que la gente conozca la Basílica, su historia y las audioguías, disfrutando de una provincia que en verano despliega todo su potencial", concluyó.
Operativoespecialyservicios
La Municipalidad dispuso un esquema integral para las tres jornadas (viernes y sábado desde las 21 hs, y domingo desde las 18 hs).
El operativo incluye:
Cortes de tránsito y peatonalización: desde las 17 se restringirá la circulación vehicular en las inmediaciones. Se establecerá una zona peatonal en calle Javier de la Rosa (entre Tacuarí y Echagüe) y en tramos de Piedras, Patricio Cullen y Antonia Godoy. Los cortes serán en Padre Genesio y Patricio Cullen; Regimiento 12 de Infantería y Antonina Godoy; Piedras y Padre Genesio; y Javier de la Rosa y Tacuarí.
Higiene y Control: se instalarán campanas para residuos secos y se reforzará la limpieza. Participarán agentes de GSI, Control, Tránsito y Economía Social. La limpieza se realizará cada día, antes del comienzo del show y al término del mismo, con las empresas a cargo de la tarea pero también con personal de la dirección de Higiene Urbana. A partir de las seis de la mañana del sábado, el domingo y el lunes los mismos trabajos se efectuarán con barredoras mecánicas.
La música folklórica une a todas las generaciones.
Desvíos de tránsito: por el desarrollo del Festival y los cortes de tránsito programados, los días viernes 16, sábado 17 y domingo 18 de enero a partir de las 17 y hasta las 4, se dispuso la alteración de recorrido para las siguientes líneas afectadas:
Línea 4 (ida): de recorrido habitual por calle Pavón – Av. Gral. Paz a recorrido.
Línea 4 (vuelta): de recorrido habitual por Av. Gral. Paz - Cardenal Fasolino – Riobamba a recorrido.
Línea 14 (ida): de recorrido habitual por calle Echague – Larrea – Defensa – Alberti – Echague a recorrido.
Línea 16 (ida): de recorrido habitual por la calle Javier de la Rosa – Av. Gral. Paz – Ayacucho – Defensa – Cardenal Fasolino – Av. Alte Brown a recorrido.
Línea 16 (vuelta): de recorrido habitual por calle Italia – Pavón – Av. Gral. Paz a recorrido.