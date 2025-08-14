#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Santa Fe

Cuarto intermedio en la paritaria municipal

Representantes de Festram y autoridades locales analizaron la crisis que afecta a Municipios y Comunas y resolvieron pasar a un cuarto intermedio hasta el 20 de agosto.

Festram asumió el compromiso de avanzar en propuestas que resguarden derechos laborales.
 17:18

En la fecha se dio una nueva reunión de la Mesa Paritaria del sector convocada por la Secretaría de Gobierno, Municipios y Comunas de la Provincia, en el ámbito de la Ley 9.996.

Las partes expusieron la grave situación de los sectores que representan, originadas en una política nacional que atenta contra los ingresos de Municipios y Comunas.

Dirigentes de Festram expusieron la necesidad de mejoras salariales y beneficios.Dirigentes de Festram expusieron la necesidad de mejoras salariales y beneficios.

Festram ha solicitado que la negociación paritaria incorpore beneficios para los trabajadores, no sólo en materia salarial, debiendo ante la crisis potenciar el sistema de Asignaciones Familiares y analizar en una mesa técnica la situación de las escalas salariales.

La mesa de diálogo donde se discutió el impacto de la baja en la coparticipación nacional.La mesa de diálogo donde se discutió el impacto de la baja en la coparticipación nacional.

Por su parte, los Intendentes y Presidentes Comunales advierten sobre una abrupta caída de la recaudación, sobre todo originada en más de un 40% de caída de la coparticipación nacional que se produjo en el mes de abril de este año y que se ha mantenido en dichos valores hasta el mes de julio, situación que pone en riesgo el sostenimiento de los servicios públicos esenciales incluyendo el pago de salarios.

Anuncio del cuarto intermedio hasta el 20 de agosto para continuar las negociaciones paritarias.Anuncio del cuarto intermedio hasta el 20 de agosto para continuar las negociaciones paritarias.

Las partes decidieron pasar a un cuarto intermedio para el día miércoles 20 del corriente, existiendo el compromiso para dicha fecha de avanzar en una propuesta para los trabajadores.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
Paritarias
Festram

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro